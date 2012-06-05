Flame病毒可利用Windows漏洞感染PC 微软发布修复补丁

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透波士顿6月4日电（记者 Jim Finkle）---微软(MSFT.O)警告称，上周浮出水面的Flame电脑病毒能利用Windows系统的一个漏洞感染中东地区的个人电脑（PC）。该公司已发布针对该漏洞的修复补丁。
Flame的开发者将该病毒掩饰成微软开发的正规软件，安全专家表示，他们对此种手法感到出人意料和惊叹。
俄罗斯网络安全软件生产商卡巴斯基实验室的Roel Schouwenberg是帮助发现Flame病毒的研究人员之一，他说：“我听到这个消息，简直不敢相信。我问自己‘这是真的么？’”
专家们称此种手法非常“高雅”，他们相信，该手法可能还已被用於传播其他未被发现的网络武器。
安全软件公司F-Secure的研究总监Mikko Hypponen称：“想象他们同时在其他地方使用了这种手法是合乎逻辑的。”
另一安全软件公司CrowdStrike的情报负责人Adam Meyers表示，鉴於微软已经发现了该问题，如果其他种类的网络武器确实已经通过与Flame相同的方式感染PC，那麽它们可能很快会被曝光。
关於是否有其他病毒利用了Windows系统的这一漏洞，以及微软安全部门是否在寻早类似漏洞，微软发言人拒绝评论。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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