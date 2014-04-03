微软将提供免费移动版Windows系统

微软将向消费性智能手机和小型平板电脑制造商提供免费Windows操作系统，以期扩大在这一快速成长市场的影响力，并与谷歌免费的Android平台相抗衡。微软此举似乎违背了创办人比尔·盖茨最初的理念--所有的软件都须付费。但分析师表示，这是对免费Android大获成功的合理回应。图为微软办公楼上方的公司logo。路透