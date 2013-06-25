微软将推出手机版《帝国时代》游戏

路透旧金山/东京6月24日（记者 Malathi Nayak/Tim Kelly） - 微软(MSFT.O)将与日本KLab(3656.T)合作，在苹果(AAPL.O)iPhone和其他智能手机上推出其知名游戏《帝国时代》，以寻求在迅速发展的手机游戏市场获得增长。

微软的游戏业务主要依赖于Xbox，但是移动设备一直在侵蚀游戏市场份额，从传统的游戏主机市场吸引走大量用户。

微软已经发布一些应用在iOS和Android系统上的手机游戏，比如《Wordament》，但《帝国时代》是微软将在自有游戏设备以外推出的最受欢迎的游戏。

分析师认为，其他游戏机生产商也可以考虑这种策略，以发挥他们的在软件上的优势，比如《马里奥兄弟》的开发商任天堂7974.OS。

KLab发言人称，将开发手机版《帝国时代》，发布时间为明年3月底以前。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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