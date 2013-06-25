微软将推出手机版《帝国时代》游戏

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山/东京6月24日 - 微软 将与日本KLab 合作，在苹果 iPhone和其他智能手机上推出其知名游戏《帝国时代》，以寻求在迅速发展的手机游戏市场获得增长。

微软的游戏业务主要依赖于Xbox，但是移动设备一直在侵蚀游戏市场份额，从传统的游戏主机市场吸引走大量用户。

微软已经发布一些应用在iOS和Android系统上的手机游戏，比如《Wordament》，但《帝国时代》是微软将在自有游戏设备以外推出的最受欢迎的游戏。

分析师认为，其他游戏机生产商也可以考虑这种策略，以发挥他们在软件上的优势，比如《马里奥兄弟》的开发商任天堂 。

KLab发言人称，将开发手机版《帝国时代》，发布时间为明年3月底以前。(完)