微软将推出手机版《帝国时代》游戏

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山/东京6月24日 - 微软 将与日本KLab 合作，在苹果 iPhone和其他智能手机上推出其知名游戏《帝国时代》，以寻求在迅速发展的手机游戏市场获得增长。
微软的游戏业务主要依赖于Xbox，但是移动设备一直在侵蚀游戏市场份额，从传统的游戏主机市场吸引走大量用户。
微软已经发布一些应用在iOS和Android系统上的手机游戏，比如《Wordament》，但《帝国时代》是微软将在自有游戏设备以外推出的最受欢迎的游戏。
分析师认为，其他游戏机生产商也可以考虑这种策略，以发挥他们在软件上的优势，比如《马里奥兄弟》的开发商任天堂 。
KLab发言人称，将开发手机版《帝国时代》，发布时间为明年3月底以前。(完)
编译：李富强 发稿：张家伟
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