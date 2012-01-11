微软起诉国美、百脑汇侵犯软件版权

路透上海1月10日电---微软(MSFT.O)向国美电器(0493.HK)提起诉讼，指控国美侵犯其软件版权。

微软在一份声明中称，分别向上海黄浦区人民法院和北京第二中级人民法院对国美和北京朝阳百脑汇提起诉讼，要求两家公司停止侵权并赔偿损失。

微软称，有证据表明上海一家国美门店在销售的电脑中安装了盗版Windows和Office软件。

微软中国知识产权总经理于维东在1月6日的声明中表示，此次诉讼是想再次提醒广大计算机销售商和卖场尊重知识产权。

国美副总裁邹晓春称，他不清楚诉讼的事情。

微软还指出，有证据显示，因北京朝阳百脑汇"疏于管理或监管不力"，其卖场内两家电脑销售商在销售的电脑中安装了盗版Windows和Office软件。

无法联系到北京朝阳百脑汇发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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