黑客利用谷歌员工公布的Windows漏洞攻击电脑--微软

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透波士顿7月9日（记者 Jim Finkle） - 微软(MSFT.O)称，黑客利用谷歌(GOOG.O)研究人员两个月前公布的一个Windows操作系统漏洞攻击了部分电脑。谷歌研究人员在未事先通知微软的情况下公布了这一漏洞，因此遭到外界的批评。
微软没有披露黑客攻击的详情。该公司周二在一份建议声明中称，黑客已经发动了“目标性攻击”。“目标性攻击”是安全专家的常用术语，指的是带有间谍或破坏动机、以企业和政府为目标的网络攻击。
谷歌安全工程师Tavis Ormandy今年5月披露Windows漏洞的举动引起争议，因其在微软发布漏洞修复补丁前将涉及的技术信息发布到网上。一些专家称，此举有助于黑客发动攻击。
被问及Ormandy公布的漏洞是否引发了攻击时，微软高层拒绝发表评论。
Ormandy还因发表博文抨击微软而引起关注。他称与微软安全部门合作很困难，并建议其他研究人员与微软沟通时使用假名或匿名电子邮件。
“谷歌安全研究人员抨击微软，给人留下略微不好的印象，”独立安全研究员Graham Cluley说。
记者未能联系到Ormandy就此置评。谷歌一位发言人拒绝对此发表评论，仅称Ormandy公布Windows漏洞属于个人行为，与他在谷歌的工作无关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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