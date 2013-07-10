重发-黑客利用谷歌员工公布的Windows漏洞攻击电脑--微软

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
(重发已指明本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿7月9日 - 微软 称，黑客利用谷歌 研究人员两个月前公布的一个Windows操作系统漏洞攻击了部分电脑。谷歌研究人员在未事先通知微软的情况下公布了这一漏洞，因此遭到外界的批评。
微软没有披露黑客攻击的详情。该公司周二在一份建议声明中称，黑客已经发动了“目标性攻击”。“目标性攻击”是安全专家的常用术语，指的是带有间谍或破坏动机、以企业和政府为目标的网络攻击。
谷歌安全工程师Tavis Ormandy今年5月披露Windows漏洞的举动引起争议，因其在微软发布漏洞修复补丁前将涉及的技术信息发布到网上。一些专家称，此举有助于黑客发动攻击。
被问及Ormandy公布的漏洞是否引发了攻击时，微软高层拒绝发表评论。
Ormandy还因发表博文抨击微软而引起关注。他称与微软安全部门合作很困难，并建议其他研究人员与微软沟通时使用假名或匿名电子邮件。
“谷歌安全研究人员抨击微软，给人留下略微不好的印象，”独立安全研究员Graham Cluley说。
记者未能联系到Ormandy就此置评。谷歌一位发言人拒绝对此发表评论，仅称Ormandy公布Windows漏洞属于个人行为，与他在谷歌的工作无关。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12