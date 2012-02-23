微软向欧盟提出告诉 指控谷歌及摩托罗拉移动违反竞争法

路透布鲁塞尔/纽约2月22日电---微软(MSFT.O)与谷歌(GOOG.O)之争升温,微软要求欧盟监督当局介入该公司与谷歌、摩托罗拉移动(MMI.N)之间的专利争议.

微软抱怨称,摩托罗拉移动对微软产品使用其专利的收费过高;一周之前,欧盟执委会及美国司法部甫批准谷歌以125亿美元收购行动电话制造商摩托罗拉.

在欧盟批准该项收购案的前一周,谷歌曾经宣示如果获批同意,将以公平及合理条件授权使用摩托罗拉的专利.本收购案目前在中国仍在审查之中.

但是微软副总顾问Dave Heiner周三在其博客中贴文称,"摩托罗拉拒绝以较为接近合理价格的价码授权专利".

Heiner说,微软已提出正式告诉,指控谷歌及摩托罗拉移动违反竞争法.

欧盟执委会主管竞争事务的发言人之一Antoine Colombani说,欧盟已经接到诉状,将会进行研究.

摩托罗拉移动和微软均未对此置评,摩托罗拉移动发言人Jennifer Erickson称该公司尚未接到诉状副本,但"会致力於积极保护其智慧财产."

谷歌驳斥此项指控,称这是"他们利用监管程序来打击竞争者的又一个例子."但该发言人并未说明其他例子为何.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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