微软向欧盟提出告诉 指控谷歌及摩托罗拉移动违反竞争法

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透布鲁塞尔/纽约2月22日电---微软(MSFT.O)与谷歌(GOOG.O)之争升温,微软要求欧盟监督当局介入该公司与谷歌、摩托罗拉移动(MMI.N)之间的专利争议.
微软抱怨称,摩托罗拉移动对微软产品使用其专利的收费过高;一周之前,欧盟执委会及美国司法部甫批准谷歌以125亿美元收购行动电话制造商摩托罗拉.
在欧盟批准该项收购案的前一周,谷歌曾经宣示如果获批同意,将以公平及合理条件授权使用摩托罗拉的专利.本收购案目前在中国仍在审查之中.
但是微软副总顾问Dave Heiner周三在其博客中贴文称,"摩托罗拉拒绝以较为接近合理价格的价码授权专利".
Heiner说,微软已提出正式告诉,指控谷歌及摩托罗拉移动违反竞争法.
欧盟执委会主管竞争事务的发言人之一Antoine Colombani说,欧盟已经接到诉状,将会进行研究.
摩托罗拉移动和微软均未对此置评,摩托罗拉移动发言人Jennifer Erickson称该公司尚未接到诉状副本,但"会致力於积极保护其智慧财产."
谷歌驳斥此项指控,称这是"他们利用监管程序来打击竞争者的又一个例子."但该发言人并未说明其他例子为何.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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