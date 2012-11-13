《光晕4》上市热卖《使命召唤》备受关注

路透旧金山11月12日电(记者 Malathi Nayak)---微软(MSFT.O)《光晕4》(Halo 4)游戏上市首日销售强劲。这对不景气的视频游戏业而言是个好兆头，但也意味着它将与动视暴雪(ATVI.O) 最新版的《使命召唤》(Call of Duty)展开一场厮杀。

随着越来越多的游戏玩家从控制台游戏机转向以平板电脑和智能手机为平台的游戏，视频游戏业的营收开始下滑，外界正密切关注着这两款游戏在即将到来的假期购物季和2013年会有何表现，以此作为衡量该行业未来需求的标准。

《使命召唤》目前是微软Xbox上最畅销的游戏，《光晕4》的大卖可能会蚕食前者在Xbox平台上的销量。但不同于《光晕4》的是，《使命召唤》的应用平台更广，包括个人电脑、索尼(6758.T)PlayStation以及任天堂的Wii。

微软称，《光晕4》发布当天的全球销售额即达2.2亿美元，打破了该游戏之前版本创下的记录。

微软称，《光晕4》首周销售额很可能达到3亿美元。

动视暴雪上周提高了其盈利预期，因预计《使命召唤：黑色行动2》(Call of Duty：Black Ops 2)将在假期购物季大卖，称希望该款游戏能打破之前版本创下的纪录。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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