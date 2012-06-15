特写：微软仍是年轻学子一心向往的公司之一

路透西雅图6月12日电(记者 Bill Rigby)---年轻的实习生用无数热情的词汇形容他们今夏的雇主。他们当中不乏优秀聪明的技术、商业和设计类学生。

有趣、很酷、特别；一个非凡的起点；颠覆世界。这些词语是形容Facebook、Twitter还是谷歌呢？

将这些词放在微软(MSFT.O)身上吧。微软曾被嘲笑为科技类企业的“灾星”，但近来已经不再被认为那麽可怕，只是有点不相干、官僚主义和沉闷。

莱斯大学(Rice University)电气工程专业22岁的学生Gbenga Badipe说：“微软的感觉再次变得很酷”。今夏有1,500名实习生在微软leafy园区进行为期12周的实习。“微软的产品几乎涉及技术的方方面面，他们做什麽都讲究团队精神。”

微软这些热情高涨的新实习生总是认为他们竞争对手的日子屈指可数了，称谷歌和Facebook“相当恐怖”，因两者关於隐私的激进立场和对广告收入的严重依赖。

微软的一名实习生说：“那是什麽经营模式，要把广告贴在人的脸上吗？”

美国雇主评价网站Glassdoor最新民调显示，谷歌是实习生最希望工作的公司，随後是微软。两家公司的薪酬待遇也是最好的，平均月收入超过6,000美元。

25岁的Juan Llanes说：“微软正在颠覆全世界。”他是佐治亚理工学院计算机科学和金融专业的学生，也是微软今夏的实习生。Llanes的童年在古巴度过，他小时候就很喜欢微软，但古巴当时禁止使用计算机。

微软高管称，年轻人的热情唤起了微软在上世纪90年代时的全盛回忆。当时，比尔·盖茨(Bill Gates)将当时还是IBM初级合作夥伴的创业公司打造成为美国市值最高的公司。

微软前IE和Windows 95高级主管约翰·拉得维格(John Ludwig)表示：“我来微软工作是因为我相信它。这不是钱的问题，我相信微软关於人人都能使用电脑的理念。”

拉得维格於1999年离开微软，在西雅图创办了风投公司Ignition Partners。

他说：“年轻学生需要灵感，他们需要有个效仿的榜样。不被看好就是刺激因素之一，对於很多天才而言，微软是个很具诱惑力的企业，它让我们有一种与世界抗衡的感觉。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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