微软低调推出增强现实设备HoloLens

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山5月23日 （记者 Sarah McBride） - 谷歌 四年前推出谷歌眼镜（Google Glass）时，通过跳伞活动和时尚秀来造势，并在Twitter上公布有幸尝鲜的早期“谷歌眼镜探索者”。

微软 今年推出其增强现实（AR）眼镜HoloLens早期版时，却采取了低调姿态：瞄准设备的软件开发者。没有惊人的表演。没有时尚攻势。完全没有面向消费者的市场推广。

这种谨慎的策略反映了初生的AR行业面临的巨大障碍。AR设备将图像叠加在用户的真实视野中成为全息图，可提高从医生办公室到工厂等不同商业场所的效率。

业界一些资深人士认为，AR蕴含的机遇甚至大于虚拟现实（VR）。VR令用户完全沉浸于虚拟世界。但围绕AR的早期努力，包括谷歌眼镜和HoloLens的前身Kinect，均进展不顺。

“他们对HoloLens采取更为谨慎的策略，这是正确的策略。”Venture Reality Fund普通合伙人Tipatat Chennavasin说道。“你不希望夸大它，然后令人非常失望，那曾是谷歌眼镜遭遇的事。”Venture Reality Fund投资AR和VR的初创企业。

市场研究咨询公司Digi-Capital预测，到2020年AR产业每年价值可能达到900亿美元，是VR总销售预测的三倍。

谷歌、微软、Facebook和索尼等许多科技公司正在投资于AR或VR，或同时押注两个领域。业界许多人士认为，随着这些技术的扩散，与计算机互动的传统方式--通常借助键盘或者触摸屏--终将成为过去式。

“微软现在有个巨大的机会：为全息、混合现实创造一个市场，然后主导这个市场。”Forrester Research分析师J.P. Gownder说道。Gownder称，成功可能意味着到2017年底向企业销售数以十万计的相关产品。

但过往表明，AR和VR仍有很长的路要走。

VR开发者新近受到Facebook发布Oculus头盔鼓舞，他们专注于VR在游戏中的应用，但“杀手级应用”尚未出现。杀手级应用指促使某人购买一款设备的必备软件。许多用户使用VR设备仍有头晕问题，这困扰了早些时候的VR开发努力。

谷歌上周宣布有关VR的宏大计划。从初创企业Leap Motion到智能手机制造商HTC的VR业者搞出了许多声势。但许多产品并未如期登陆市场。

与此同时，AR在这个阶段似乎注定是为了医药和制造业等行业的特定细分领域而生。谷歌也已转移侧重点，不再向消费者出售谷歌眼镜。消费者发现用谷歌眼镜干不了什么有用的事。但谷歌眼镜仍对开发者提供。（完）