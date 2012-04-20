微软第三季业绩优於市场预期

全球最大软件公司微软周四公布会计年度第三季获利为51.1亿美元，合每股盈余0.60美元，优於市场预期，因电脑销售优於预期，提振该公司股价盘上扬2.5%。该财报结果带动对微软的乐观情绪，微软今年稍晚将推出新款平板Windows软件，且有望在今年假期购物旺季反攻苹果和谷歌在移动市场的江山。路透