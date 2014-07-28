微软在华办公室突遭工商总局官员造访 或成反垄断调查目标（更新版）

路透北京7月28日 - 中国国家工商行政管理总局官员周一突然造访微软在中国四个城市的办公室，微软似已成为中国反垄断调查瞄准的最新一家美国企业。

据得到微软证实的当地媒体报导，工商总局官员造访了微软在北京、上海、广州和成都四地的办公室。

中国工商总局拒绝就造访微软置评。微软发言人称，公司“很乐意回答政府的问题”，但拒绝提供进一步的信息。

一位接近微软的消息人士称，登门造访很有可能是反垄断调查的初期阶段。

如果事情果真如此，微软将成为引起中国监管当局注意的最大美国企业之一。中国当局目前加强了监管力度，明显是为了保护本国企业和消费者。

身处中国反垄断调查中的全球最大手机芯片厂商高通(QCOM.O)，现正面临金额可能超过10亿美元的罚单，此前高通被指控收费过高并滥用市场支配地位。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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