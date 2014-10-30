微软发布智能手环 进军可穿戴设备市场

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透10月30日 - 微软(Microsoft)(MSFT.O)发布一款名为“Microsoft Band”的智能手环。该产品能够帮助用户监控健身和运动状态，标志着微软首次进入可穿戴设备市场。
微软在一篇博客文章中表示，这款设备的感应器可以监控脉搏、卡路里燃烧量和追踪睡眠质量。
微软称该智能手环周四起将在美国市场开售，价格199美元，但供应数量有限。
微软还发布了名为“Microsoft Health”的手机健康管理程序。其提供的云服务功能，将允许用户存储和合并健康与健身数据。
Microsoft Health将可应用于iPhone和安卓智能手机以及Windows Phone。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。