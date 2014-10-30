微软发布智能手环 进军可穿戴设备市场

路透10月30日 - 微软(Microsoft)(MSFT.O)发布一款名为“Microsoft Band”的智能手环。该产品能够帮助用户监控健身和运动状态，标志着微软首次进入可穿戴设备市场。

微软在一篇博客文章中表示，这款设备的感应器可以监控脉搏、卡路里燃烧量和追踪睡眠质量。

微软称该智能手环周四起将在美国市场开售，价格199美元，但供应数量有限。

微软还发布了名为“Microsoft Health”的手机健康管理程序。其提供的云服务功能，将允许用户存储和合并健康与健身数据。

Microsoft Health将可应用于iPhone和安卓智能手机以及Windows Phone。(完)

(编译 洪曦; 审校 高琦)

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