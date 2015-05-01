微软接纳为Android和iOS操作系统编写的手机APP

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透4月30日 - 全球最大的软件公司--微软(MSFT.O)负责操作系统部门的执行副总裁Terry Myerson周三表示，公司正在采取措施，让旗下Windows手机更容易运行为谷歌(GOOGL.O) Android和苹果(AAPL.O)iOS操作系统编写的应用软件(APP)。此举旨在吸引用户使用其不太受欢迎的移动设备。
微软周四盘初下跌约0.6%，周三收报49.06美元。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。