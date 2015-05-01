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美国大选专题 | 2015年 5月 1日 星期五 09:57 BJT

微软接纳为Android和iOS操作系统编写的手机APP

路透4月30日 - 全球最大的软件公司--微软(MSFT.O)负责操作系统部门的执行副总裁Terry Myerson周三表示，公司正在采取措施，让旗下Windows手机更容易运行为谷歌(GOOGL.O) Android和苹果(AAPL.O)iOS操作系统编写的应用软件(APP)。此举旨在吸引用户使用其不太受欢迎的移动设备。

微软周四盘初下跌约0.6%，周三收报49.06美元。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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