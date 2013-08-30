微软正洽谈投资社群网络公司Foursquare--彭博

路透旧金山8月29日 - 彭博周四报导指出，微软(MSFT.O)正在与社群网络公司Foursquare协商，可能进行投资。

报导指出，双方协商已经进入最后阶段，不过Foursquare也正与其他潜在伙伴洽谈当中；Foursqaure的用户可以标注自己曾经到过的地方，并分享相关讯息。

Foursquare发言人Brendan Lewis通过电子邮件表示，这完全是“谣言与臆测。”

微软一名发言人则是拒绝置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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