微软正洽谈投资社群网络公司Foursquare--彭博

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透旧金山8月29日 - 彭博周四报导指出，微软(MSFT.O)正在与社群网络公司Foursquare协商，可能进行投资。
报导指出，双方协商已经进入最后阶段，不过Foursquare也正与其他潜在伙伴洽谈当中；Foursqaure的用户可以标注自己曾经到过的地方，并分享相关讯息。
Foursquare发言人Brendan Lewis通过电子邮件表示，这完全是“谣言与臆测。”
微软一名发言人则是拒绝置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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