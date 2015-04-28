美国个股：ITC法官裁定微软手机侵权，可能导致颁布进口禁令

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约4月27日 - 美国科技巨头微软 在一场可能非常昂贵的专利战中失利，美国国际贸易委员会(ITC)法官周一裁定，微软在未经专利授权公司InterDigital 允许的情况下，在手机中使用了后者的技术。
ITC法官Theodore Essex表示，微软侵犯了InterDigital两项无线蜂窝技术专利，并称禁止微软手机进口到美国，将不会违背公众利益。
在实施任何进口禁令前，该法官的裁定需要通过ITC全体委员的审批。
InterDigital起初于2007年指控诺基亚 侵犯专利。微软去年收购了诺基亚的手机部门。InterDigital的专利与降低电池对手机信号的干扰有关。
微软称，周一的裁定只是整个过程中的一个环节。
InterDigital执行副总裁Lawrence Shay称，公司期望与微软就专利许可“继续进行谈判”。
ITC全体委员的审查定于8月底结束。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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