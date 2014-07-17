微软料宣布裁员6000人 为公司史上最大规模--消息

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透西雅图7月17日 - 知情消息人士表示，微软(MSFT.O)周四料宣布再裁员6,000人，以精简新收购的诺基亚手机部门，并转型为云计算和手机优化软件公司。
这可能是微软39年历史上最大规模的裁员，目前新任执行长纳德拉才刚上任五个月。纳德拉上周在给员工的备忘录中提到了公司“瘦身”计划。
多数裁员料发生在诺基亚部门。微软4月以72亿美元收购了这一部门，使得旗下员工总数增加四分之一至12.7万人。微软在达成收购协议时表示，在完成收购后的18个月内，每年将削减6亿美元成本。
预计微软还会在Xbox游戏娱乐部门裁员，纳德拉上周对该部门赞赏有加，但未称之为“核心”业务。
这将是微软前执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)2009年初裁员以来最大规模的裁员。当时鲍尔墨裁减了5,800人，占员工总数的6%左右。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。