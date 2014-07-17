微软料宣布裁员6000人 为公司史上最大规模--消息

路透西雅图7月17日 - 知情消息人士表示，微软(MSFT.O)周四料宣布再裁员6,000人，以精简新收购的诺基亚手机部门，并转型为云计算和手机优化软件公司。

这可能是微软39年历史上最大规模的裁员，目前新任执行长纳德拉才刚上任五个月。纳德拉上周在给员工的备忘录中提到了公司“瘦身”计划。

多数裁员料发生在诺基亚部门。微软4月以72亿美元收购了这一部门，使得旗下员工总数增加四分之一至12.7万人。微软在达成收购协议时表示，在完成收购后的18个月内，每年将削减6亿美元成本。

预计微软还会在Xbox游戏娱乐部门裁员，纳德拉上周对该部门赞赏有加，但未称之为“核心”业务。

这将是微软前执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)2009年初裁员以来最大规模的裁员。当时鲍尔墨裁减了5,800人，占员工总数的6%左右。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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