焦点：微软将裁员18000人 诺基亚手机部门大幅精简

路透西雅图7月17日 - 微软执行长纳德拉(Satya Nadella)周四推动科技业史上罕见的大规模裁员，希望将这一个人电脑(PC)业巨头改造得更为灵巧，以与苹果和谷歌竞争，这也撼动了公司向来力保Windows和Office产品线的文化。

微软(MSFT.O)周四称，将在未来12个月最多裁员18,000人，相当于员工总数的14%，新收购的诺基亚手机事业人力规模缩减近一半，将努力向支持云计算和移动技术的软件企业转型。

纳德拉上任刚五个月，就开始了这场公司39年历史以来规模最大的裁员，其规模比预期更大。

除诺基亚裁员外，纳德拉基本没有透露哪些部门将进行裁员，哪些部门将得到更多资金。

一消息人士称，拥有175名员工的Xbox Entertainment Studios将遭到大举裁员，将开始减少原创内容开发的人力投入。不过该部门将继续进行其最知名的项目，明星产品最后一战(光环/Halo)游戏的电影版本。

纳德拉称，周五将在微软总部召开会议回答员工问题，7月22日公司公布季度财报后，将公开具体计划。

“我们将简化工作方式以强化个人职责，成为反应更灵活且行动更迅速的公司，”纳德拉在周四稍早公开发表写给员工的备忘录中表示。“我们计划由上到下及横向方式减少管理阶层，以加速资讯流通和加快做成决策。”

华尔街对裁员规模乐见其成；华尔街先前对微软收购诺基亚多所批评，收购诺基亚后微软员工总数膨胀至12.7万人，前任首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)辖下的微软因而被批评为过于臃肿。

微软在Nasdaq股价收升1.02%，报44.53美元。

遭到裁撤的12,500名员工将是隶属于和诺基亚部门工作内容重叠的员工。微软在4月时以72亿美元收购诺基亚手机事业，一举增员2.5万人，这次大多数裁掉的是原属诺基亚的员工。

诺基亚员工遭到裁撤是预料中的事。当双方敲定协议时，微软曾表示在完成收购的18个月内，将每年削减6亿美元的成本。

McAdams Wright Ragen分析师Sid Parakh表示，扣除诺基亚遭裁员工，其余5,500位被裁员工也不像乍见下那样意外。

微软称，微软园区看来幸免于大幅裁员，至少目前是这样。首轮裁员包括位于西雅图的1,351个岗位。

根据当地政府和工会代表，诺基亚在芬兰本土约有1,100个岗位被裁，其中约有半数来自位于北部城市奥卢的研发部门。

现负责微软设备部门的诺基亚前任执行长艾洛普(Stephen Elop)表示，手机工程业务现在将主要集中在芬兰的萨罗城和坦佩雷，北京和圣地亚哥的工作将削减。

他表示，手机制造将主要放在越南河内，北京和中国东莞的一些生产也将继续。微软的部分制造和维修业务将转移到巴西的玛瑙斯和墨西哥的雷诺萨，匈牙利科马罗姆的业务将关闭。

微软表示，未来四个季度将发生11-16亿美元的税前裁员支出。

此次裁员为自2009年初金融危机最严重时期裁员5,800人以来的最大规模。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍/石冠兰; 审校 张明钧/李春喜)

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