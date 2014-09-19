微软裁员2100人 关闭硅谷研发实验室

路透西雅图9月18日 - 微软(MSFT.O)将关闭其位于硅谷的研发业务，此为周四宣布裁员2,100人计划的一部分，该公司正朝着新任执行长裁员18,000人或约14%人力的目标前进。

微软关闭位于加州山景城(Mountain View)研发实验室的消息，是由员工率先在Twitter揭露。微软稍后证实该消息，并称这关系到裁减50个工作岗位。

一发言人士表示，微软研究院(Microsoft Research)将整并微软在华盛顿州雷德蒙德的主院以及在纽约和波士顿办公室的研究工作。该研究院在全球有超过1,000位科学家和工程师，进行新产品构思。

在裁员后，微软表示，在山景城的员工还有2,500人，和对手谷歌(GOOGL.O)相去不远。

发言人士表示，微软周四在加州裁员160人，在西雅图地区再裁747人，此为全球裁员2,100人计划的一部分。

这是微软在7月裁员13,000人后的第二波裁员，这标志着执行长纳德拉(Satya Nadella)全部裁员18,000人计划的开端。这表示未来九个月左右还会再裁2,900人。

发言人士称，周四裁员对象遍及不同的国家和团队。最新这波裁员主要受波及的是诺基亚的手机事业。微软于今年稍早收购了诺基亚。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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