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亚洲 | 2015年 3月 8日 星期日 17:01 BJT

科技产业：微软起诉京瓷侵权，要求在美禁售侵权手机

路透旧金山3月6日 - 微软(Microsoft) 周五起诉京瓷 侵犯其专利，指控京瓷Duraforce、Hydro和Brigadier手机侵犯七项微软专利。

据诉讼案，微软请求西雅图的一位联邦法官禁止京瓷在美国销售侵权产品。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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