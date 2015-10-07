美国个股：微软发布首款笔记本电脑及升级产品，运行Windows 10系统

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
该公司在纽约一个活动上发布了三款手机。Lumia 950和950XL起价分别为549和649美元，11月起售；Lumia 550将在12月起售，售价139美元。
新款Surface Pro 4平板电脑比Surface Pro 3屏幕更大，但更轻薄，定价899美元，10月26日起售，周三开始接受预订。
用于监控健康和运动状况的Microsoft Band 2将定价249美元，10月30日起售。
“发布会圆满结束，显示出微软在消费电子方面取得实质性进步。现在的问题是消费者是否会购买，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives称。
“从演示及与微软团队的谈话能清楚看出，该公司认为Windows 10能助力微软在智能手机领域更进一步，”Ives称。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。