美国个股：微软发布首款笔记本电脑及升级产品，运行Windows 10系统

该公司在纽约一个活动上发布了三款手机。Lumia 950和950XL起价分别为549和649美元，11月起售；Lumia 550将在12月起售，售价139美元。

新款Surface Pro 4平板电脑比Surface Pro 3屏幕更大，但更轻薄，定价899美元，10月26日起售，周三开始接受预订。

用于监控健康和运动状况的Microsoft Band 2将定价249美元，10月30日起售。

“发布会圆满结束，显示出微软在消费电子方面取得实质性进步。现在的问题是消费者是否会购买，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives称。

“从演示及与微软团队的谈话能清楚看出，该公司认为Windows 10能助力微软在智能手机领域更进一步，”Ives称。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)