微软发布Win 10 界面友好功能丰富赢赞誉

2015年7月29日在纽约一家微软店面拍到的展示的Windows 10。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透7月29日 （记者 Lehar Maan） - 微软(MSFT.O)周三发布了近三年来的首款新操作系统Win 10。Win 10可以在笔记本、台式机和智能手机上运行，因界面友好、功能丰富，Win 10获得的几乎都是正面评价。

Win 10的发布被视为微软的关键举措，尤其是在经历了Win 8发布的惨淡反应之后。Win 8界面设计抛弃了“开始”菜单，引入了全新的界面，让许多用户感到困惑。

Windows 7，Windows 8.1和Windows Phone 8.1正版用户可以免费升级到Win 10。

《华尔街日报》的Geoffrey Fowler称，Win 10修复了Win 8的大部分问题，并在Win 7基础上进行改进。Win 7是微软近年来最受欢迎的操作系统。

举例来说，“开始”菜单的回归。

微软欲通过提供免费Win 10升级，将该系统推广至尽可能多的设备上，这样通过在线销售Office或者云等服务，微软就可能弥补损失的（操作系统）营收。

Win 10还带有语音助手“小娜”，与苹果(AAPL.O)的Siri和谷歌(GOOG.O)的Now类似。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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