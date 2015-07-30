微软发布Win 10界面友好功能丰富赢赞誉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月29日 - 微软 周三发布了近三年来的首款新操作系统Win 10。Win 10可以在笔记本、台式机和智能手机上运行，因界面友好、功能丰富，Win 10获得的几乎都是正面评价。
Win 10的发布被视为微软的关键举措，尤其是在经历了Win 8发布的惨淡反应之后。Win 8界面设计抛弃了“开始”菜单，引入了全新的界面，让许多用户感到困惑。
Windows 7，Windows 8.1和Windows Phone 8.1正版用户可以免费升级到Win 10。
《华尔街日报》的Geoffrey Fowler称，Win 10修复了Win 8的大部分问题，并在Win 7基础上进行改进。Win 7是微软近年来最受欢迎的操作系统。
举例来说，“开始”菜单的回归。
微软欲通过提供免费Win 10升级，将该系统推广至尽可能多的设备上，这样通过在线销售Office或者云等服务，微软就可能弥补损失的（操作系统）营收。
Win 10还带有语音助手“小娜”，与苹果 的Siri和谷歌 的Now类似。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”