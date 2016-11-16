微软提出在以260亿美元收购领英的交易上向欧盟做出让步

路透布鲁塞尔11月16日 - 欧盟执委会周三称，微软(MSFT.O)已提出在其以260亿美元收购社交网络领英(LinkedIn)的交易上向欧盟反垄断机构做出让步。

欧盟反垄断机构之前在与微软高管会面时对该交易表达了担忧。

欧盟执委会并未提供细节。该机构料将寻求微软的竞争对手及客户的反馈，然后再决定是接受微软提出的让步，还是要求更多让步，亦或是展开全面的调查。欧盟执委会将在12月6日对该交易做出裁决。(完)