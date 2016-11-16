微软提出在以260亿美元收购领英的交易上向欧盟做出让步

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布鲁塞尔11月16日 - 欧盟执委会周三称，微软(MSFT.O)已提出在其以260亿美元收购社交网络领英(LinkedIn)的交易上向欧盟反垄断机构做出让步。
欧盟反垄断机构之前在与微软高管会面时对该交易表达了担忧。
欧盟执委会并未提供细节。该机构料将寻求微软的竞争对手及客户的反馈，然后再决定是接受微软提出的让步，还是要求更多让步，亦或是展开全面的调查。欧盟执委会将在12月6日对该交易做出裁决。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。