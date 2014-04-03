微软将提供免费移动版Windows系统

记者 Bill Rigby 编译 王冠中

路透旧金山4月2日 -微软(MSFT.O)将向消费性智能手机和小型平板电脑制造商提供免费Windows操作系统，以期扩大自身在这一快速成长市场的影响力，并与谷歌(GOOG.O)免费的Android平台相抗衡。

微软在旧金山开发者年会上发布上述消息，希望藉此扩大移动版Windows系统的客户群，进而吸引更多人使用其付费云端服务，如Skype和Office等。

截至目前为止，微软会向采用Windows系统的手机和平板电脑制造商收取每台设备5美元至15美元的费用，而厂商也会将此费用转嫁至每台设备的售价上。

但这种商业模式已遭摧毁。过去几年来谷歌Android系统快速崛起，立即获得硬体制造商采用，在去年已占全年售出的智能手机逾75%的份额。而苹果APPL.O的iPhone和iPad则占剩余移动运算市场绝大多数的份额。

相较之下，根据Gartner的数据，采用Windows系统的智能手机去年全球市占率仅3%，Windows平板市占率则约2%。

**合理策略**

微软为部分消费性设备提供免费Windows系统的作法，基本上违背了创办人比尔·盖茨最初的理念，也就是所有的软件都须付费。但分析师表示，这是对免费Android大获成功的合理回应。

“微软在手机和平板领域面临挑战，需要改变策略来推动成长，这是很好且合乎逻辑的第一步，”FBR CapitalMarkets的分析师Daniel Ives称。

生产消费性手机和九寸以下屏幕平板电脑的厂商将可免费使用Windows系统。商用设备仍需支付授权费。

微软新任执行长纳德拉(SatyaNadella)一周前刚刚发布用于苹果iPad的新版Office套件。而微软指出，在运行免费Windows的新设备上，可申请一年免费的Office 365云端服务。

两项决定都显示出，微软现在更加着重在让Office等云端服务扩大在任何平台或设备上的市占率，而不像以往一切都以Windows为中心的做法。

**语音助理**

微软在年会上还正式宣布，已开发出一套手机语音助理功能，名为Cortana，是苹果Siri功能的直接对手。

这项功能已经传闻数月，而微软手机部门主管Joe Belfiore在年会上示范了该功能的测试版本。

Cortana可以接受语音指示，进行网路搜寻、闹钟设定、拨打电话、和其他多项动作。Belfiore称，该功能仍在测试阶段，但很快就会内建在Windows手机上。

他宣布，微软最新版智能手机软体Windows Phone8.1，将在未来几个月推出让消费者下载升级，采用新版系统的手机将在4月底或5月初上市。(完)

(译文审校 徐文焰)

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