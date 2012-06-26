微软同意以12亿美元收购企业社交软件公司Yammer

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透西雅图6月25日电---微软(MSFT.O)同意以12亿美元现金收购社交网络公司Yammer Inc,从而可以向企业客户提供类似于Facebook Inc(FB.O)的服务.
本月早些时候就有关於这笔交易的传闻,但这两家公司直到周一才确认达成交易.
Yammer成立已有四年,其服务可以帮助企业内部沟通与合作,目前已有500万名用户.福特汽车(F.N)、Supervalu(SVU.N)和德勤都是它的客户.
这家拥有400名员工的公司将把总部留在旧金山,但将成为微软Office部门的一部分.Yammer仍将由现任首席执行官David Sacks领导.
市场研究公司Gartner的分析师Larry Cannell指出:"这项收购可以让微软马上变为企业社交市场上的强大竞争对手."
Yammer的商业模式以订阅为基础,不同于Facebook和LinkedIn Corp LNKD.N等以广告收入为主的网络公司.
微软股价周一收低2.7%,报29.87美元.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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