微软任命维权投资人Mason Morfit担任董事

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透西雅图3月11日 - 全球最大软件公司微软(MSFT.O)周二表示，任命维权投资者Value Act Capital总裁Mason Morfit担任董事。
ValueAct Capital游说数月要求对微软运营拥有话语权后，微软在8月时提出给予Morfit一个董事席位。
根据去年夏天达成的协议，Morfit可以在11月年度股东大会后的首个季度董事会会议上选择是否加入董事会。
ValueAct Capital去年4月购买20亿美元微软股份，随即要求进行调整。去年8月，微软执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)宣布退休，并在上月离任，老臣纳德拉(Satya Nadella)接任执行长，共同创办人比尔盖兹辞去董事长一职。
微软董事会目前有11位董事，包括鲍尔墨和盖兹。(完)
(编译 李爽 审校 王翔琼/张涛)
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路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。