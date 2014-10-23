微软将启用Lumia手机品牌 诺基亚手机将成历史

标题新闻：花旗将Netflix、迪斯尼和特斯拉等七家公司列为苹果潜在收购目标
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月23日 - 微软 将启用微软Lumia作为其智能手机品牌，不再使用诺基亚品牌。
周二，诺基亚法国Facebook页面上称，“数日后”其Facebook页面将更名为Microsoft Lumia。
微软拒绝就此置评。
微软今年4月完成以72亿美元收购诺基亚手机业务的交易，不过并未收购诺基亚品牌本身。
诺基亚 仍保留网络通讯基础设施、地图及技术许可业务。该公司仍拥有诺基亚品牌，仅向微软发放许可。
微软之前曾表示，计划十年内将诺基亚品牌用于其低端手机，而其智能手机仅在“有限”时间内使用该品牌，并未说明时间期限。
微软CEO纳德拉着手削减微软的手机制造业务。今年7月微软宣布裁减的18,000个岗位中，约12,500个来自原诺基亚业务部门。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选