微软将启用Lumia手机品牌 诺基亚手机将成历史

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月23日 - 微软 将启用微软Lumia作为其智能手机品牌，不再使用诺基亚品牌。

周二，诺基亚法国Facebook页面上称，“数日后”其Facebook页面将更名为Microsoft Lumia。

微软拒绝就此置评。

微软今年4月完成以72亿美元收购诺基亚手机业务的交易，不过并未收购诺基亚品牌本身。

诺基亚 仍保留网络通讯基础设施、地图及技术许可业务。该公司仍拥有诺基亚品牌，仅向微软发放许可。

微软之前曾表示，计划十年内将诺基亚品牌用于其低端手机，而其智能手机仅在“有限”时间内使用该品牌，并未说明时间期限。

微软CEO纳德拉着手削减微软的手机制造业务。今年7月微软宣布裁减的18,000个岗位中，约12,500个来自原诺基亚业务部门。（完）