微软为在iPad运行的Office软件应用提供更多免费功能

路透西雅图11月7日 - 微软周四表示，苹果公司(AAPL.O) iPad上的Office应用程序将能够免费地创建和编辑文件，而无需支付费用，此举意在争夺更多的移动用户。

在微软鼓励用户使用其服务、而不论设备和操作系统如何的战略中，此举不仅是最新、也是最为激进的举措之一。微软的战略旨在避免客户流失到其它各种各样的免费或廉价应用。

新战略有执行长纳德拉(Satya Nadella)领导，确认了在PC端占据主导地位的Windows和Office软件尚未渗透到快速增长的移动业务的事实。目前这个领域由苹果手机和平板以及运行安卓系统的设备统治。

此前通过下载免费APP，用户可以阅读Word、Excel和PowerPoint文件，但要创建和编辑这些文件，需要支付每月最低7美元的费用。而从周四起，这将免费。

微软还在周四宣布，正首次推出针对iPhone的Word、Excel和PowerPoint的APP，并推出这些应用在安卓平板上的测试版，预计能够在明年初全部推出。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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