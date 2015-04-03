微软扫描应用Office Lens登陆苹果和安卓智能手机

路透西雅图4月2日 - 微软周四称，将在苹果iOS和谷歌安卓平台上推出Office Lens扫描应用。Office Lens是微软最受欢迎的一款应用，可使用户对文件拍照，然后图像转换成可编辑文件。

Office Lens已可在运行Windows操作系统的手机上使用，但因微软的智能手机市场份额很小，所以Office Lens鲜为人知。

此举恰合微软的全新战略，即将其最好的软件推向尽可能多的设备，无论这些设备是否使用Windows系统。

Office Lens可将手机变成扫描仪，通过摄像头拍下菜单、收据或者名片，然后立刻对图片进行剪裁，之后储存在微软的OneNote笔记应用或者OneDrive云存储应用中。

iOS与安卓用户周四起即可免费下载Office Lens。该应用可以将图片存为word，ppt或者pdf格式文件，通过光学字符辨识可以检索和编辑图片中的文本信息。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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