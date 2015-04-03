微软扫描应用Office Lens登陆苹果和安卓智能手机

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图4月2日 - 微软周四称，将在苹果iOS和谷歌安卓平台上推出Office Lens扫描应用。Office Lens是微软最受欢迎的一款应用，可使用户对文件拍照，然后图像转换成可编辑文件。
Office Lens已可在运行Windows操作系统的手机上使用，但因微软的智能手机市场份额很小，所以Office Lens鲜为人知。
此举恰合微软的全新战略，即将其最好的软件推向尽可能多的设备，无论这些设备是否使用Windows系统。
Office Lens可将手机变成扫描仪，通过摄像头拍下菜单、收据或者名片，然后立刻对图片进行剪裁，之后储存在微软的OneNote笔记应用或者OneDrive云存储应用中。
iOS与安卓用户周四起即可免费下载Office Lens。该应用可以将图片存为word，ppt或者pdf格式文件，通过光学字符辨识可以检索和编辑图片中的文本信息。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。