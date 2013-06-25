企业结盟：云计算机会诱人，微软和甲骨文携手合作

路透旧金山/西雅图6月24日 - 微软 周一表示，将在其云计算平台上支持甲骨文 软件，这一结盟旨在改善这两家公司的机会，以防被更灵活的网络计算公司夺走他们的传统业务。

这两家业界领军企业几十年来一直竞相向全球大企业出售技术。他们现在也面临着新对手不断加剧的压力，这些新对手基于远程数据中心，向客户出售通常更廉价的服务，而这两家公司也匆忙作出改变以适应这种状况。

微软执行长鲍尔墨在电话会议上称，两家公司长期以来一直在幕后合作以满足客户需求。他称，“在云计算世界，我认为仅是幕后合作是不够的。”

在云计算市场，这两家公司的结盟并没有消除主要竞争挑战，但他们的合作被认为是迈出了有象征意义的重要一步。

投资银行FBR分析师Daniel Ives称，“它会改变大局吗？根本不会。但它说明这两家公司十分重视自己在云计算方面的努力。传统上的竞争对手目前成为朋友，这说明了云计算的机会有多大；而且它也为未来增长铺平了道路。”

两家公司称，根据协议，客户可以在微软的Server Hyper-V和Windows Azure平台上运行甲骨文软件。

他们在新闻稿中称，微软将向Windows Azure客户提供甲骨文的Java, Database和WebLogic Server，同时甲骨文将向Windows Azure客户提供其Linux操作系统。

具有讽刺意味的是，该协议意味着微软实际上在推销基于Linux和Java的软件，而这些长期以来都是微软Windows平台的竞争产品。但微软将因客户向其数据中心服务付费而受益，而无论客户正在使用的软件是什么。(完)