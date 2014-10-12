微软董事会将探讨性别薪酬差异和男性文化

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图/旧金山10月10日（记者 Bill Rigby/Sarah McBride） - 微软最初的11名员工在1978年拍下的一张集体照在科技圈很知名。这张照片当中只有两位女性。两年之后，其中的一位女性因报酬分歧而离职。
差不多40年以后，微软男女员工的比例已经有了改善：其11万员工中约有三分之一为女性。但微软董事Maria Klawe认为，公司在员工薪酬和对待女员工的态度上仍值得商榷，这个问题可能被提升到董事会的层面。
这个问题周四成为各大媒体和社交媒体的热门话题，因微软新任首席执行官Satya Nadella暗示科技行业的女性员工不该要求涨工资，而应该相信公司，相信付出就有回报。
他随后认错，但事情已经发生，微软和科技产业总体来说是男性俱乐部的观点被加强。
“他搞砸了。他收回了言论。我认为这对所有人都是好事。我确信他将仔细考虑薪酬平等的问题。”Klawe周五接受电话采访时表示。
63岁的Klawe称，她五年前加入董事会后一直在推动微软聘用和提拔女性员工，但董事会一直没有讨论过为女性员工涨工资的问题。
“我猜测现在可能要讨论了。”她说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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