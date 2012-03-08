微软前高管称世界已进入後PC时代

路透西雅图3月7日电---曾接替比尔·盖茨成为微软(MSFT.O)首席软件构架师的Ray Ozzie认为,世界已进入後个人电脑(PC)时代,或将微软这家全球最大的软件公司甩在後面.

这位前微软高管表示,作为微软根基并仍然决定其财务表现的PC,被使用苹果(AAPL.O)及谷歌(GOOG.O)软件的功能强大的手机和平板电脑排挤到一边.

"人们争论'我们是否进入後PC时代?'.我们为什麽要争论?我们显然已进入後PC时代,"Ozzie在科技博客GeekWire举办的科技会议上表示.

"这并不意味着PC会消亡,只是说,在我们使用PC的时候,我们不把它当作PC了,而是称之为其他的东西."

智能手机销量已超过PC,平板电脑也在快速追赶.

Ozzie表示,Windows 8的命运将决定微软的未来.这个微软最新公布的操作系统将用於,由ARM HoldingsARM.L低耗能晶片(芯片)提供动力的平板电脑上.微软希望,这将使其与苹果的iPad抗衡,并让公司回到消费者科技的最前沿.

Windows 8或将帮助微软弥合与後PC时代之间的鸿沟,但该公司可能出现惨淡的情景则是,人们转而使用便携式、非Windows系统的设备.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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