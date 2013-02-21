美国年轻消费者认为微软较以前更酷

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Gerry Shih

路透旧金山2月21日 - 路透/益普索调查显示，在853名年龄在18至29岁的受访者中，50%的人认为现在的微软 比一两年前更酷。

调查显示，对微软持这一看法的新一代消费者的比例要高出Facebook和Twitter，认为后两者较以往更酷的消费者比例分别为42%和47%。

微软在消费者中的形象提升看似与该公司就其新平板电脑Surface在全球进行的大肆市场推广有关。微软的Xbox游戏主机及配套的Kinect产品在过去一年亦帮助提升其在较年轻一代中的形象。

苹果公司 虽然不再受到许多华尔街投资者的追捧，在路透/益普索此次调查中仍获得好评。约60%的受访者仍认为苹果较过去更酷。

谷歌 的安卓品牌在此次调查中表现更好，70%的人认为它比以往更酷。

市场研究公司Gartner分析师Michael Gartenberg称，该调查“绝对表明微软的努力获得了回报，但酷的因素能带来多少消费者，我们仍需拭目以待。很难将‘酷’作为一个量化指标来与苹果公司和(谷歌)安卓平台进行比较。”（完）