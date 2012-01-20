微软第二财季获利微降(更新版)

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
* 会计年度第二季EPS为0.78美元,华尔街预估为0.76美元
* 营收增长5%,受服务器和Xbox销售带动
* 视窗营收下降,因个人电脑(PC)市场下滑
* 股价盘後上涨2.2%
路透西雅图1月19日电---全球软件巨头微软(MSFT.O)周四公布会计年度第二季获利小幅下滑,因欧美消费市场的电脑销售疲弱损及其核心视窗业务.
据最新数据,企业和新兴市场仍然急需更多的PC,但成熟市场中的客户则在抛弃视窗驱动的上网本,转而青睐苹果(AAPL.O)的iPad和亚马逊(AMZN.O)的Kindle,或者在经济好转前暂缓购买PC.
"实际上有三个因素影响了消费市场,"微软首席财务官克莱恩(Peter Klein)在谈及电脑销售下降时表示.
"泰国灾情对供应链的影响,部分宏观(经济因素)以及来自平板电脑和阅读器等替代产品的竞争."
市场调研公司Gartner报告称,第四季全球PC销量减少1.4%,泰国洪灾导致硬盘短缺加剧了PC市场的困境.
微软的看法更悲观,估计第四季PC市场下降2-4%,主要是因为上网本市场崩溃.
结果导致微软关键的视窗部门营收下降6%至47亿美元.
微软公布会计年度第二季净利为66.24亿美元,合每股盈余(EPS)0.78美元,高於华尔街分析师预估的0.76美元.上年同期分别为66.34亿美元和0.77美元.
营收增长5%,至209亿美元,与分析师预估相符,受助于其Office、服务器软件及Xbox业务.
首次计入微软去年收购的网络电话公司Skype的营收,以及汇率带来的一次性收益2.25亿美元,也帮助提高了总体营收.
微软在周四盘後交易中上涨2.2%,报28.78美元.此前在常规交易时段于Nasdaq市场收报28.12美元.
"业绩与我的预估非常吻合,我们全都预计PC市场较为低迷,视窗业务因为这个原因而下降,但服务器业务表现不错,"晨星股票分析师Sunit Gogia表示.(完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。