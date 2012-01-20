微软第二财季获利微降(更新版)

* 会计年度第二季EPS为0.78美元,华尔街预估为0.76美元

* 营收增长5%,受服务器和Xbox销售带动

* 视窗营收下降,因个人电脑(PC)市场下滑

* 股价盘後上涨2.2%

路透西雅图1月19日电---全球软件巨头微软(MSFT.O)周四公布会计年度第二季获利小幅下滑,因欧美消费市场的电脑销售疲弱损及其核心视窗业务.

据最新数据,企业和新兴市场仍然急需更多的PC,但成熟市场中的客户则在抛弃视窗驱动的上网本,转而青睐苹果(AAPL.O)的iPad和亚马逊(AMZN.O)的Kindle,或者在经济好转前暂缓购买PC.

"实际上有三个因素影响了消费市场,"微软首席财务官克莱恩(Peter Klein)在谈及电脑销售下降时表示.

"泰国灾情对供应链的影响,部分宏观(经济因素)以及来自平板电脑和阅读器等替代产品的竞争."

市场调研公司Gartner报告称,第四季全球PC销量减少1.4%,泰国洪灾导致硬盘短缺加剧了PC市场的困境.

微软的看法更悲观,估计第四季PC市场下降2-4%,主要是因为上网本市场崩溃.

结果导致微软关键的视窗部门营收下降6%至47亿美元.

微软公布会计年度第二季净利为66.24亿美元,合每股盈余(EPS)0.78美元,高於华尔街分析师预估的0.76美元.上年同期分别为66.34亿美元和0.77美元.

营收增长5%,至209亿美元,与分析师预估相符,受助于其Office、服务器软件及Xbox业务.

首次计入微软去年收购的网络电话公司Skype的营收,以及汇率带来的一次性收益2.25亿美元,也帮助提高了总体营收.

微软在周四盘後交易中上涨2.2%,报28.78美元.此前在常规交易时段于Nasdaq市场收报28.12美元.

"业绩与我的预估非常吻合,我们全都预计PC市场较为低迷,视窗业务因为这个原因而下降,但服务器业务表现不错,"晨星股票分析师Sunit Gogia表示.(完)