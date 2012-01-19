微软会计年度第二季获利小幅下滑

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
* 会计年度第二季EPS为0.78美元,华尔街预估为0.76美元
* 营收增长5%,受服务器和Xbox销售带动
* 视窗营收下降,因个人电脑(PC)市场下滑
* 股价盘後上涨2.2%
路透西雅图1月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布会计年度第二季获利小幅下滑,因电脑销售下降损及其核心视窗业务.
微软公布会计年度第二季净利为66.24亿美元,合每股盈余(EPS)0.78美元,高於华尔街分析师预估的0.76美元.上年同期分别为66.34亿美元和0.77美元.
营收增长5%,至209亿美元,与分析师预估相符,受助于其Office、服务器软件及Xbox业务.
微软在周四盘後交易中上涨2.2%,报28.78美元.此前在常规交易时段于Nasdaq市场收报28.12美元.
"业绩与我的预估非常吻合,我们全都预计PC市场较为低迷,视窗业务因为这个原因而下降,但服务器业务表现不错,"晨星股票分析师Sunit Gogia表示.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
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