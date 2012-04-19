微软第三季业绩优於市场预期

调查：日本基金经理2月小幅上调股票曝险 削减债券配比
在2月15日-22日向五名日本基金经理人发出的调查平均显示，2月投资组合中的整体股票配比为38.5%，高于1月的37.1%。
* 会计年度第三季EPS为0.60美元,华尔街预估为0.57美元
* 营收成长6%,因服务器(伺服器)软件产品及Office应用程序需求强劲
* 股价盘後上涨
路透4月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布会计年度第三季获利优於市场预期,因电脑销售优於预期,提振该公司股价盘上扬2.5%.
该财报结果带动对微软的乐观情绪,微软今年稍晚将推出新款平板视窗(Windows)软件,且有望在今年假期购物旺季反攻苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在移动市场的江山.
"财报优於我们的预期,"野村证券分析师Rick Sherlund表示."整体营收成长6%,且这是在新产品周期(约在10月开始)之前."
微软并未透露其将何时发布Windows 8系统,但多数业内人士预计,大概从10月起该系统就将在设备上运行,这将是受到热捧的苹果iPad之外的另一种选择.新款Windows智能手机软件料亦大约在同期推出.上月微软股价曾触及四年高位32.95美元.
"明年这个时候,我们应会在讨论Windows 8手机,以及这款手机是否给公司业绩做出贡献,"Fort Pitt Capital Group的分析师Kim Forrest表示,"但是我们确实需要看到所有设备都能搭载Windows 8,才好判断出该系统是否具有那种协同效应."
微软公布会计年度第三季获利为51.1亿美元,合每股盈余(EPS)0.60美元,高於汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预估的0.57美元.上年同期分别为52.3亿美元和0.61美元,当时有一次性税务收入.
营收增长6%,至174.1亿美元,高於分析师预估的171.8亿美元,受助于其服务器软件产品及Office应用需求强劲.
根据科技研究企业Gartner,该季全球个人电脑销售温和上升1.9%.鉴於个人电脑市场正面临泰国硬盘供应短缺及苹果(AAPL.O)平板电脑iPad的激烈竞争,上述情况已经好於预期.
这帮助微软Windows的销售增长4%.微软为90%的个人电脑提供操作系统,Windows仍是其主打产品.
"Windows表现超出预期是意外的好消息,它本季成长约4%,市场原先预估却是下滑约4%,"Edward Jones分析师Josh Olson说.
坏消息方面,微软通常获利丰厚的娱乐及装置部门却出现季度亏损,因其老旧的Xbos游戏机销售下滑,以及新款Windows智能手机软件的研发及行销成本增加.
传统游戏机销售今年普遍下滑,冲击到微软、索尼(6758.T)(SNE.N)及任天堂7974.OS,因这个有利可图的市场正遭到苹果iPad及其他平板电脑入侵.
微软在周四盘後交易中上涨至31.87美元.此前在常规交易时段于Nasdaq市场收报31.01美元.
年初迄今微软股价累计升20%,升幅超过Nasdaq指数同期录得的16%升幅,及标普500指数同期的10%升幅.(完)
--编译 戴素萍/兰秀娟/李婷仪;审校 张荻
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