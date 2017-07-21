微软第四季获利好于预期 因云业务需求强劲

路透7月20日 - 全球最大的软件公司微软(MSFT.O)周四公布季度获利和营收好于预期，受助于云业务快速增长的强劲表现。

公司股价在盘后上涨达1.5%，常规交易时间曾触及74.30美元的纪录高位。

微软称，截至6月30日的会计年度第四季，云部门营收增长11%至74.3亿美元，该部门包括旗舰产品Azure和服务器产品。

据分析公司FactSet数据，分析师平均预估的营收为73.2亿美元。

Azure当季营收接近翻番。

该业务的竞争对手为亚马逊(AMZN.O)的Amazon Web Services、以及Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌(Google)、国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)和甲骨文(Oracle)(ORCL.N)的服务。

投资组合管理机构Fort Pitt Capital Group副总裁兼高级股市分析师Kim Forrest表示，微软长期预收收入同比增长逾61%，凸显Azure的业务增长。

“这不只是单一季度的奇迹，”Forrest说。“亚马逊将会注意到这一点。”

Raymond James & Associates分析师Michael Turits表示，Azure比亚马逊的产品小，但其增长速度更快。“我认为，对于那些可能还没被吸引到亚马逊平台的现有企业客户而言，它比较有吸引力。”

微软第四财季净利增长一倍多至65.1亿美元或每股盈余0.83美元，高于上年同期的31.2亿美元和0.39美元。

扣除特殊项目，微软每股盈利0.98美元。经调整后营收增长9.1%，至247亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预计微软第四季经调整后每股盈利为0.71美元，营收242.7亿美元。(完)