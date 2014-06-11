微软与奇虎360达成移动互联网和人工智能合作协议

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透北京6月10日 - 新华社报导称，微软(MSFT.O)将与奇虎360QIHU.N在移动互联网和人工智能技术领域开展合作。微软眼下正在努力消除在中国市场遭遇的安全疑虑。
新华社援引微软（亚洲）互联网工程院消息报导称，微软与奇虎360周一在“人工智能＋移动互联”领域达成战略合作协议。
当前，微软面临中国政府及国有企业对其产品安全性的审视。
微软和奇虎360不愿就上述协议立即作出评论。
根据中国国务院新闻办官网消息，微软前首席战略官、现资深顾问Craig Mundie上周与国新办官员进行会面，双方讨论了网络安全问题。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。