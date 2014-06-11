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科技电子 | 2014年 6月 11日 星期三 13:53 BJT

微软与奇虎360达成移动互联网和人工智能合作协议

路透北京6月10日 - 新华社报导称，微软(MSFT.O)将与奇虎360QIHU.N在移动互联网和人工智能技术领域开展合作。微软眼下正在努力消除在中国市场遭遇的安全疑虑。

新华社援引微软（亚洲）互联网工程院消息报导称，微软与奇虎360周一在“人工智能＋移动互联”领域达成战略合作协议。

当前，微软面临中国政府及国有企业对其产品安全性的审视。

微软和奇虎360不愿就上述协议立即作出评论。

根据中国国务院新闻办官网消息，微软前首席战略官、现资深顾问Craig Mundie上周与国新办官员进行会面，双方讨论了网络安全问题。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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