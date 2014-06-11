微软与奇虎360达成移动互联网和人工智能合作协议

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月10日 - 新华社报导称，微软 将与奇虎360 在移动互联网和人工智能技术领域开展合作。微软眼下正在努力消除在中国市场遭遇的安全疑虑。
新华社援引微软（亚洲）互联网工程院消息报导称，微软与奇虎360周一在“人工智能＋移动互联”领域达成战略合作协议。
当前，微软面临中国政府及国有企业对其产品安全性的审视。
微软和奇虎360不愿就上述协议立即作出评论。
根据中国国务院新闻办官网消息，微软前首席战略官、现任资深顾问Craig Mundie上周与国新办官员进行会面，双方讨论了网络安全问题。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。