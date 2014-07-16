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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 13:28 BJT

美国个股：微软计划在芬兰裁员1,000人--报载

路透赫尔辛基7月16日 - 芬兰日报Helsingin Sanomat周三引述未具名消息人士报导，微软 计划在芬兰手机部门裁员1,000人。

微软今年春季完成收购诺基亚手机业务之后，约25,000名诺基亚员工加入微软，其中4,700名在芬兰。微软全球员工数已达127,000人，远远超过苹果 和谷歌 。

华尔街预计公司微软执行长纳德拉(Satya Nadella)将会作出裁员决定。这将是微软2009年以来首次大量削减员工人数。

彭博周一报导引述熟知公司计画的消息人士指出，微软正计划推动五年来最大规模裁员，超过2009年裁员5,800人的数字。

芬兰报纸Helsingin Sanomat周三报导，微软计划关闭原来诺基亚位于芬兰奥卢的研发部门。该部门有500名员工。

另外半数裁员名额将来自芬兰其他业务地点。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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