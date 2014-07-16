美国个股：微软计划在芬兰裁员1,000人--报载

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透赫尔辛基7月16日 - 芬兰日报Helsingin Sanomat周三引述未具名消息人士报导，微软 计划在芬兰手机部门裁员1,000人。
微软今年春季完成收购诺基亚手机业务之后，约25,000名诺基亚员工加入微软，其中4,700名在芬兰。微软全球员工数已达127,000人，远远超过苹果 和谷歌 。
华尔街预计公司微软执行长纳德拉(Satya Nadella)将会作出裁员决定。这将是微软2009年以来首次大量削减员工人数。
彭博周一报导引述熟知公司计画的消息人士指出，微软正计划推动五年来最大规模裁员，超过2009年裁员5,800人的数字。
芬兰报纸Helsingin Sanomat周三报导，微软计划关闭原来诺基亚位于芬兰奥卢的研发部门。该部门有500名员工。
另外半数裁员名额将来自芬兰其他业务地点。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。