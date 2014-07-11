微软执行长暗示将改革公司 但推迟就裁员预期置评

路透西雅图7月10日 - 微软(MSFT.O)执行长纳德拉周四推迟就该公司将裁员的普遍预期置评，此前他在给员工的备忘录中承诺“使组织结构扁平化，并精简业务流程。”

纳德拉表示将在本月开始的新财年内解决组织结构和财务方面的具体问题。微软将于7月22日公布季度财报。

“我有很多机会在22日进一步讨论具体的财务计划，”他接受电话采访时称。

今年春季收购诺基亚手机业务后，微软旗下员工人数达到了127,000人，远高于竞争对手苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)。华尔街预计纳德拉将裁退部分员工，为该公司自2009年以来首度大规模裁员。

纳德拉将微软描述为一家专注于移动和云计算的“生产力和平台公司”，在前执行长鲍尔墨将微软重塑为一家“设备和服务”公司后作出了微妙的调整，这可能意味着该公司将减少对生产设备的关注。

他并未详细说明自己打算如何调整公司，但暗示需进行改变。

“对于如何调整企业文化以纳入这项核心策略，没有什么是不可以讨论的，”纳德拉在备忘录中写道。

微软股价周四收涨0.036%，报41.685美元，上个月曾触及14年高位。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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