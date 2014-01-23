美股业绩：微软第二季获利超预期，业报中只字未提新执行长一事

路透西雅图1月23日 - 全球最大的软件公司微软 周四公布的第二季获利超预期，受助于面向企业的Office软件销售强劲，新款Xbox游戏机和Surface平板电脑在假日销售季表现不俗，以及公司税务支出有所减少。

微软在季报中只字未提为首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)寻找接班人一事。该公司寻找新执行长的行动已持续了长达五个月的时间，令投资者颇为意外。

微软于39年前成立，比尔盖茨是公司的联合创始人之一。该公司曾是个人电脑革命的中心，但自鲍尔墨接管公司后，在向移动计算发展的潮流中逐渐被苹果 和谷歌 赶超。

第二季可能是鲍尔墨任期内最后一个完整的季度，本季的数据至少显示出，千呼万唤始出来的Surface平板电脑拥有一些正面动能。微软寄望这款产品能撼动苹果iPad的市场霸主地位。

微软报告会计年度第二季获利65.6亿美元，合每股0.78美元，上年同期为获利63.8亿美元，合每股0.76美元。

第二季获利轻松超过分析师预期。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计微软第二季每股收益0.68美元。

该公司第二季总营收增长14%，至245亿美元，超过分析师预期的237亿美元，因Office软件、Xbox游戏机和新款Surface平板电脑销售强劲。

在过去数月中，分析师小幅上调了该公司的营收预期，但下调了获利预估。