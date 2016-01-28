美股业绩：微软季度营收下滑10.1%，受美元强劲及个人电脑市场疲弱影响

路透1月28日 - 微软 周四公布，季度营收下滑10.1%，受累于美元强劲，及个人电脑市场疲弱殃及对该公司视窗操作系统的需求。

在截至12月31日的会计年度第二季中，微软净利降至50亿美元或每股盈利0.62美元，上年同期分别为58.6亿美元或0.71美元。

期内总营收由264.7亿美元降至238亿美元。

但来自微软愈发重要的“智能云”业务营收增加5%，至63亿美元，该业务包括视窗服务器和Azure等平台产品。

在首席执行长纳德拉的领导下，公司将业务重心转移至软件和云服务，因对曾经主导市场的视窗操作系统的需求放缓。(完)