美股业绩：微软季度营收下滑10.1%，受美元强劲及个人电脑市场疲弱影响

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透1月28日 - 微软 周四公布，季度营收下滑10.1%，受累于美元强劲，及个人电脑市场疲弱殃及对该公司视窗操作系统的需求。
在截至12月31日的会计年度第二季中，微软净利降至50亿美元或每股盈利0.62美元，上年同期分别为58.6亿美元或0.71美元。
期内总营收由264.7亿美元降至238亿美元。
但来自微软愈发重要的“智能云”业务营收增加5%，至63亿美元，该业务包括视窗服务器和Azure等平台产品。
在首席执行长纳德拉的领导下，公司将业务重心转移至软件和云服务，因对曾经主导市场的视窗操作系统的需求放缓。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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