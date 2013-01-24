美股业绩: 微软季度获利下滑,因新版办公软件推出前销售放缓

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 第二季EPS为0.76美元,市场预估为0.75美元
* 营收增长3%,符合预估
* Office软件和Xbox销售下滑
路透西雅图1月24日 - 全球最大软件公司微软 周四公布,会计年度第二季盈利下滑,受累于Office软件在新版推出前销售放缓,抵消其新视窗(Windows)8操作系统上市后的稳健开局影响.
微软公布会计年度第二季净利降至64亿美元,或每股盈利(EPS)0.76美元,上年同期分别为净利66亿美元或每股盈利0.78美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计其每股盈利为0.75美元.
期内营收增长3%至215亿美元,符合分析师预估.
期内Office软件营收下滑约10%至57亿美元,视窗软件营收跳增24%,至59亿美元.
微软表示,其视窗8上市以来已经售出超过6,000万.
微软公布业绩后,盘后股价先升后回.(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。