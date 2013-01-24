美股业绩: 微软季度获利下滑,因新版办公软件推出前销售放缓

* 第二季EPS为0.76美元,市场预估为0.75美元

* 营收增长3%,符合预估

* Office软件和Xbox销售下滑

路透西雅图1月24日 - 全球最大软件公司微软 周四公布,会计年度第二季盈利下滑,受累于Office软件在新版推出前销售放缓,抵消其新视窗(Windows)8操作系统上市后的稳健开局影响.

微软公布会计年度第二季净利降至64亿美元,或每股盈利(EPS)0.76美元,上年同期分别为净利66亿美元或每股盈利0.78美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计其每股盈利为0.75美元.

期内营收增长3%至215亿美元,符合分析师预估.

期内Office软件营收下滑约10%至57亿美元,视窗软件营收跳增24%,至59亿美元.

微软表示,其视窗8上市以来已经售出超过6,000万.

微软公布业绩后,盘后股价先升后回.(完)