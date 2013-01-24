更新版-美股业绩: 微软获利下滑,Office软件新版推出前销售放缓

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
(新增分析师评论及财报细节)
* 第二季EPS为0.76美元,市场预估为0.75美元
* 营收增长3%,符合预估
* Office软件和Xbox销售下滑,Windows销售跳增
* 股价盘后下滑
路透西雅图1月24日 - 全球最大软件公司微软 季度获利小幅下滑,Office软件在新版推出前销售放缓,抵消了其新视窗(Windows)8操作系统上市后稳健但平淡的开局影响,并导致股价下跌2%.
此次公布的业绩与20世纪90年代相比有了明显的变化,当时微软是计算领域无可争议的王者,新款Windows操作系统的上市将令市场为之一振,而且会推升股价.
此番景象一去不返,目前微软在移动计算时代的竞争中输给了苹果 和谷歌.
浏览历次微软推出Windows操作系统后的股价表现,请点选:(link.reuters.com/jad55t).
微软会计年度第二季获利降至64亿美元,或每股盈利(EPS)0.76美元,上年同期分别为净利66亿美元或每股盈利0.78美元.
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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