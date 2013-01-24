更新版-美股业绩: 微软获利下滑,Office软件新版推出前销售放缓

(新增分析师评论及财报细节)

* 第二季EPS为0.76美元,市场预估为0.75美元

* 营收增长3%,符合预估

* Office软件和Xbox销售下滑,Windows销售跳增

* 股价盘后下滑

路透西雅图1月24日 - 全球最大软件公司微软 季度获利小幅下滑,Office软件在新版推出前销售放缓,抵消了其新视窗(Windows)8操作系统上市后稳健但平淡的开局影响,并导致股价下跌2%.

此次公布的业绩与20世纪90年代相比有了明显的变化,当时微软是计算领域无可争议的王者,新款Windows操作系统的上市将令市场为之一振,而且会推升股价.

此番景象一去不返,目前微软在移动计算时代的竞争中输给了苹果 和谷歌.

浏览历次微软推出Windows操作系统后的股价表现,请点选:(link.reuters.com/jad55t).