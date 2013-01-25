更新版-美股业绩: 微软获利下滑,Office软件新版推出前销售放缓

微软称,Windows 8自10月底推出以来售出逾6,000万份许可授权.这样的面市销售成绩很普通,没能像苹果iPad那样成功捕获大众芳心.微软未公布其平板电脑Surface的详细销售状况.

"Windows 8在向投资者证明它将成为微软业务增长的关键点上,继续面临艰巨挑战,"FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives说,"它还处在产品的'证明给我看'的重要周期中."

自10月26日发布Windows 8以来,微软股价下跌了2%,而同期Nasdaq综合股价指数为上涨5%.

微软股价在周四盘后交易中跌至27.06美元,之前在Nasdaq常规交易时段中收报27.63美元.(完) (编译 兰秀娟/戴素萍/白云; 审校 张荻/程琳)