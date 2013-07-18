美股业绩：微软第四季获利低于预期，因计入9亿美元平板电脑库存费用

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 微软第四季每股收益为0.59美元，分析师预期为0.75美元
* Surface RT平板电脑库存计入9亿美元费用
* PC销售缓慢损及Windows业务
路透西雅图7月18日 - 全球最大软件公司微软 周四报告的第四季获利低于预期，因个人电脑销售缓慢损及Windows业务，且该公司为未售出的Surface平板电脑库存意外计入了9亿美元的费用。
微软报告财年第四季每股获利0.59美元，上年同期为每股亏损0.06美元，因冲销一项失败收购的成本。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为，微软第四季每股盈利0.75美元。
微软第四季营收增长10%，至199亿美元，受助于Office软件的销售，但低于分析师预期的207亿美元。
该公司表示，第四季计入9亿美元与未售出的Surface RT平板电脑相关的费用。微软于去年10月与Windows 8同步推出Surface RT平板电脑，但销售情况不佳。
本周稍早，微软宣布大幅下调此款平板电脑的价格，并扩大分销渠道，以吸引买家。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。