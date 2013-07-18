美股业绩：微软第四季获利低于预期，因计入9亿美元平板电脑库存费用

* 微软第四季每股收益为0.59美元，分析师预期为0.75美元

* Surface RT平板电脑库存计入9亿美元费用

* PC销售缓慢损及Windows业务

路透西雅图7月18日 - 全球最大软件公司微软 周四报告的第四季获利低于预期，因个人电脑销售缓慢损及Windows业务，且该公司为未售出的Surface平板电脑库存意外计入了9亿美元的费用。

微软报告财年第四季每股获利0.59美元，上年同期为每股亏损0.06美元，因冲销一项失败收购的成本。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为，微软第四季每股盈利0.75美元。

微软第四季营收增长10%，至199亿美元，受助于Office软件的销售，但低于分析师预期的207亿美元。

该公司表示，第四季计入9亿美元与未售出的Surface RT平板电脑相关的费用。微软于去年10月与Windows 8同步推出Surface RT平板电脑，但销售情况不佳。